Le saviez-vous : l’application Oqee permet aux abonnés Free de consommer moins de data

Marre d’utiliser 8 Go par heure en regardant vos programmes sur Oqee via votre smartphone ? Il est possible de réduire au maximum votre en consommation de données en l’échange d’une qualité vidéo réduite.

Disponible en mobilité pour tous les abonnés Freebox (iOS et Android) mais aussi sur Apple TV, Smart TV Samsung, Android TV et Chromebook, l’application Oqee dispose d’une fonctionnalité lancée en 2022, peu connue mais très utile. En réponse à de nombreux abonnés estimant consommer trop de data mobile en regardant Freebox TV via l’interface de Free, l’opérateur permet de régler la qualité vidéo des flux.

Pour limiter les données, il suffit de se rendre dans les réglages puis dans “qualité vidéo”. Le paramètre “automatique” est défini par défaut, l’utilisateur peut alors consommer jusqu’à 8Go/h. Il est possible de choisir une qualité intermédiaire (jusqu’à 1,5 Go/h) ou encore la qualité minimum laquelle contribue un maximum à réduire l’empreinte carbone avec une consommation maximum de 0,5 Go/h. Ce réglage est également activable en WiFi.

