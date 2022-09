Free débarque sur Facebook pour informer autour des incidents, résolutions et innovations sur ses réseaux

Le compte officiel Free 1337 s’exporte sur Faceboook.

La communication de Free continue de s’améliorer. Après ses comptes régionaux pour informer de l’arrivée de sa fibre et de sa 5G dans les communes françaises, et son compte officiel dédié aux “incidents, résolutions et innovations du réseau Free” sur Twitter, l’opérateyr lance son compte Free 1337 sur Facebook.

Attendu de pied ferme par les abonnés, ce canal d’information a su faire ses preuves depuis un an sur l’oiseau bleu en se montrant au plus près des abonnés. Au programme, une communication quotidienne sur la nature des pannes, leur ampleur, les délais de résolution, les nouvelles technologies déployées sans oublier de courts reportages photos pour mieux comprendre ses infrastructures.

