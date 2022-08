Android : 35 applications vérolées s’attaquent aux smartphones, désinstallez-les

Attention à vos acquisitions récentes sur le Play Store, elles peuvent infester votre smartphone.

Un malware de plus sur le magasin d’application de Google. D’après les chercheurs en sécurité informatique de Bitdefender, un logiciel est présent sur plus d’une trentaine d’applications Android et a réussi à contourner les sécurités mises en place par la firme de Mountain View.

Une fois installées, ces applications vont ainsi diffuser des publicités intempestives, arrivant à tout moment sur votre écran tant lors d’une navigation sur le web que lors de l’écriture d’un message. Une manière pour les criminels de générer des revenus publicitaires facilement. Outre la gêne occasionnée sur le moment, l’affichage de ces annonces peut également faire surchauffer votre appareil et donc endommager ses composants.

Ces applications sont également capables de déployer d’autres malwares en théorie. Et pour éviter d’être désinstallées, elles n’hésitent pas à changer de nom, en se rebaptisant Paramètres par exemple et en changeant d’icônes. Veuillez trouver ci-dessous la liste des applications concernées :

Walls light – Wallpapers Pack

Big Emoji – Keyboard

Grad Wallpapers – 3D Backdrops

Engine Wallpapers – Live & 3D

Stock Wallpapers – 4K & HD

EffectMania – Photo Editor

Art Filter – Deep Photoeffect

Fast Emoji Keyboard

Create Sticker for Whatsapp

Math Solver – Camera Helper

Photopix Effects – Art Filter

Led Theme – Colorful Keyboard

Keyboard – Fun Emoji, Sticker

Smart Wifi

My GPS Location

Image Warp Camera

Art Girls Wallpaper HD

Cat Simulator

Smart QR Creator

Colorize Old Photo

GPS Location Finder

Girls Art Wallpaper

Smart QR Scanner

GPS Location Maps

Volume Control

Secret Horoscope

Smart GPS Location

Animated Sticker Master

Personality Charging Show

Sleep Sounds

QR Creator

Media Volume Slider

Secret Astrology

Colorize Photos

Phi 4K Wallpaper – Anime HD

Source: Bitdefender via 01net

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox