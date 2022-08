Orange offre deux mois d’abonnement à ses nouveaux abonnés Livebox

Si vous souhaitez changer de fournisseur d’accès internet, Orange propose deux mois offerts sur l’ensemble de ses offres fixes, tant fibre et ADSL.

Opération séduction pour Orange. SFR avait proposé cette offre en février dernier, Bouygues Telecom a suivi en mars, c’est désormais le tour de l’opérateur historique de proposer deux mois d’abonnement à toutes ses offres Livebox.

Ainsi, il est possible de bénéficier de deux mois gratuits sur les offres Livebox, Livebox Up et Livebox Max, tant en fibre qu’en ADSL. Chaque offre est proposée avec un engagement de 12 mois, allant de 22.99€/mois à 34.99€/mois la première année en fibre. Il s’agit ici d’une offre de remboursement différé, intervenant à partir de votre 2e ou 3e facture après validation de la demande réalisée via un formulaire. Ce dernier doit par ailleurs être rempli au plus tard le 05 décembre 2022, une fois votre abonnement réalisé.

D’autres offres promotionnelles sont également valables, notamment dans le cadre d’un changement d’opérateur pour un remboursement de 5€/mois pendant 12 mois ou encore pour une couverture des frais de résiliation allant jusqu’à 150€.

