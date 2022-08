Offres spéciales : les nouveaux abonnés Freebox et Free Mobile peuvent bénéficier d’un remboursement, mais il faut faire vite

Des remboursements sur les nouveaux abonnements Freebox et Free Mobile sont proposés sur la plateforme iGraal, leader français du “cashback”.

Un petit coup de pouce bienvenu en période de hausse des prix. Système de plus en plus populaire bien qu’encore assez peu démocratisé en France, le cash-back permet de gagner quelques euros grâce à ses achats sur des sites partenaires. Plusieurs applications existent comme le leader du marché français, iGraal. Et ce n’est pas une arnaque.

Jusqu’au 16 août prochain deux bons plans Free sont disponibles sur l’application ou le site internet de cette entreprise. Le premier s’adresse aux futurs abonnés fixe. Pour toute souscription à une offre Delta ou Delta S, 30€ sont remboursés. Le montant passe à 12,50€ pour un forfait Pop, 27,50€ pour un abonnement Révolution et 15€ remboursés pour les souscripteurs à la Freebox mini 4K. Le cashback (retour d’argent) est calculé sur le montant TTC et hors frais de port. Pour en profiter rien de plus simple, il suffit de se connecter à la plateforme et de cliquer sur l’offre, avant d’être renvoyé sur le site marchand de Free et ainsi procéder à sa souscription.

Une offre similaire a également été lancée pour les nouveaux abonnés Free Mobile. Pas moins de 7.5€ sont remboursés par souscription à un forfait Free210 Go ou Série Free. A noter que 15€ reviendront dans la poche de l’abonné en cas d’abonnement box 4G de Free.

