Clin d’oeil : un artiste va transformer une nouvelle antenne Free Mobile en oeuvre d’art

Souvent habillées en arbres ou cheminées, les antennes-relais peuvent aussi devenir des compositions artistiques à ciel ouvert.

Mais que se passe-t-il sur la place Graslin de la préfecture de la Loire-Atlantique. Alors que le célèbre parcours touristique “Voyage à Nantes” se tient actuellement dans le coeur de la ville, les riverains et touristes ont dû composer le mardi 2 août avec une grue et une nacelle. Non il ne s’agit pas de l’installation d’une seconde oeuvre en complément de l’île-étoile installée sur la place, habitée par la silhouette noire d’un ange, mais bel et bien d’une antenne Free Mobile. L’entreprise Hatom a mis en place l’infrastructure de l’opérateur sur le toit d’un bâtiment. Une opération de courte durée gênant quelque peu la circulation. Reste que le résultat devrait plaire puisqu’une fois n’est pas coutume, un artiste est en train de décorer l’antenne à coups de pinceaux.

Source : Ouest France

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox