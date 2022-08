Ça s’est passé chez Free et dans les télécoms : le coup de gueule de Free, la lutte anti-démarchage téléphonique s’intensifie…

1er août 2019 : de nouvelles mesures pour lutter contre le démarchage téléphonique

Des premières mesures de lutte contre les appels et messages non sollicités, voulues par l’ARCEP, sont entrées en vigueur le jeudi 1er août. La première se traduisait, pour rappel, par l’interdiction d’utiliser comme identifiant d’appelant, en l’absence de mécanisme d’authentification, un numéro géographique (01-05) ou polyvalent (09), que ce soit pour les appels ou messages provenant de l’international. Les opérateurs devaient ainsi mettre en place des mécanismes pour opérer un filtrage.

La second entendait interdire aux systèmes automatisés émettant plus d’appels ou de messages qu’ils n’en reçoivent d’utiliser des numéros géographiques (01-05), mobiles (06-07) ou polyvalents (09) comme identifiant d’appelant. Plus complexe à mettre en oeuvre, avec le risque de “bloquer certains flux d’appel à tort au détriment des utilisateurs finals”, elle concernera dans un premier temps les numéros mobiles (06-07). Pour les numéros géographiques et polyvalents, il aura fallu attendre le 1er janvier 2021.

Pour ceux n’étant pas épargnés, quelques astuces de Fabien Olicard !

1er août 2021 : Amazon rentre dans le monde de la Ligue 1

Un changement majeur dans le football Français : un service de SVOD devient le distributeur exclusif de 80% des matchs de Ligue 1. C’est en effet le 1er août 2021 qu’Amazon a lancé son Pass Ligue 1, disponible directement sur son service de SVOD. Une offre qui est apparue après un échec retentissant de Mediapro, qui avait obtenu les droits mais n’a jamais réussi à transformer l’essai. La décision n’avait d’ailleurs pas vraiment plu à Canal+, qui se retrouvait à payer trop cher pour deux affiches à son goût. L’offre a d’ailleurs évolué puisqu’en plus de la formule mensuelle proposée dès le lancement, Amazon propose depuis cet été un abonnement pour la saison entière, en un seul paiement.



2 août 2006 : Free dénonce une pratique peu scrupuleuse et vient en aide aux abonnés touchés

L’opérateur prend les devants et dénonce une forte recrudescence du “slamming”. Le 2 août 2006, Free publie un communiqué plutôt remonté contre cette pratique “peu scrupuleuse

menée par certains opérateurs indélicats qui abonnent des consommateurs contre leur gré.” Plus concrètement, cette technique aussi nommée “écrasement de ligne”, consistait à effectuer une commande de câblage sur une ligne téléphonique sans y être autorisé par l’abonné, coupant ainsi tous ses services. L’opérateur avait ainsi lancé un numéro vert dédié pour les abonnés concernés.

4 août 2020 : France Ô et France 4 obtiennent un sursis

Sauvés temporairement par le gong. Les deux chaînes du service public ont en effet réussi à survivre un peu plus longtemps que prévu. Le 04 août 2020, il a été annoncé que la date d’arrêt d’émission de France 4 et France Ô, prévue pour le 9 du même mois était repoussée. Si pour France Ô, le repos ne fut que de courte durée puisqu’elle cessera son activité à la fin du mois d’août, France 4 avait pour sa part bénéficié d’un sursis d’un an, motivé notamment par son très bon fonctionnement durant la pandémie.

06 août 2007 : arrivée de deux têtes d’affiche d’Iliad dans le groupe

Un recrutement un peu particulier a eu lieu le 6 août 2007. En effet, la maison-mère de Free annonçait le recrutement de Thomas Reynaud, diplômé d’HEC et de la New York University, au poste de Directeur du Développement et du Financement et de Nicolas Jaeger au poste de Responsable des Relations Investisseurs. Des arrivées qui à l’époque, ne laissaient pas forcément présager de l’importance que ces deux hommes prendraient au sein du groupe. En effet, Thomas Reynaud est depuis devenu le Directeur Général d’Iliad et Nicolas Jaeger son directeur Financier. Qui l’aurait deviné, 15 ans auparavant ?

