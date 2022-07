Les astuces Free en vidéo : Accédez partout et gratuitement à vos chaînes et replay grâce à myCanal

Même durant l’été, Univers Freebox vous propose de nouvelles vidéos, et chaque semaine vous retrouvez une astuce pour vous simplifier la vie avec votre Freebox ou votre forfait Free Mobile.

Le format vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options, parfois peu connues, peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons à l’application myCanal. En effet, outre les abonnés Canal, tous les abonnés Freebox Delta et Freebox Révolution ont accès à cette application très complète qui vous permet d’accéder à toutes vos chaînes TV by Canal mais aussi la plupart de celles de Freebox TV, ainsi que les replay et de nombreux autres services, dont certains ne sont pas disponibles sur OQee, l’application maison de Free. Mais même si vous ne disposez pas de TV by Canal dans votre offre Freebox, vous pouvez tout de même avoir accès à myCanal, avec plusieurs chaînes et replay du Groupe Canal+, qui vous sont proposées gratuitement. On vous explique tout en vidéo.



