Tuto vidéo : Installation des disques durs et configuration du NAS sur le serveur Freebox Delta

Durant cet été, Univers Freebox vous propose de découvrir ou redécouvrir des tutoriels vidéo qui vont vous aider à optimiser l’utilisation de votre Freebox ou votre abonnement Free Mobile. C’est peut être aussi l’occasion de découvrir des services et astuces que vous ne connaissiez pas.

Nous nous intéressons aujourd’hui au Server de la Freebox Delta (donc pour les abonnés Delta/Devialet et Delta/Pop) et en particulier au NAS. Nous vous montrons dans cette vidéo comment installer des disque durs additionnels, les différentes configurations RAID proposées dans Freebox OS et nous vous conseillons sur celle la plus appropriée à votre utilisation.

