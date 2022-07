Abonnés Freebox : tour d’horizon des promos et services offerts actuellement

Univers Freebox fait le tour des bons plans en cours pour les abonnés Freebox : Amazon Prime offert aux abonnés Freebox Révolution, mais aussi Canal+ Séries un an de plus. Ou encore OCS à moitié prix.

Pendant les vacances d’été, les promos et cadeaux ne manquent pas sur les Freebox. Alors qu’est-ce que les abonnés peuvent se mettre sous la dent actuellement ?

Une offre promo pour Salto sur Freebox Pop, mini 4K et Apple TV

Salto, la plateforme de streaming de France Télévisions, TF1 et M6 a lancé jusqu’au 28 juillet prochain une vente privée sur le site d’e-commerce Veepee. L’offre prend la forme d’une réduction de 58% sur l’abonnement annuel au service de SVOD, lequel est affiché à 35€ au lieu de 83,88€.

Au rang des conditions, il est possible de souscrire 5 offres maximum par membre. Au-delà des douze mois, l’abonnement Salto s’arrêtera automatiquement. Valable en France uniquement, cette offre est accessible à toute personne majeure non encore titulaire d’un abonnement à Salto et non cumulable avec d’autres offres en cours. “Si vous avez déjà un abonnement en cours, vous ne pouvez pas profiter de cette offre. Vous devrez alors attendre la fin de votre abonnement, ou contacter le service client” est-il précisé dans la description de cette promo.

Amazon Prime offert à tous les abonnés Freebox pendant 6 mois Depuis le 7 décembre 2021, les abonnés Freebox Révolution bénéficient d’une offre exceptionnelle avec 6 mois d’abonnement Amazon Prime offerts, puis 5,99€/mois, sans engagement, pour toute nouvelle souscription à l’option dans leur Espace Abonné. Bonne nouvelle, la gratuité d’Amazon Prime concerne aujourd’hui autant les nouveaux abonnés Freebox Révolution et que les anciens. Avec cette offre, des millions de clients vont pouvoir profiter de tous les avantages Amazon Prime sans débourser un centime : Prime : Prime Video : des milliers de films et séries populaires, pour toute la famille, à regarder et à télécharger.

Amazon Music Prime : 2 millions de titres sur tous les appareils, sans publicité. Disponible en France métropolitaine uniquement.

Avantages de livraison : la livraison prioritaire gratuite (ou 0.01€ par livre) et la livraison en 1 jour ouvré sur des millions d’articles éligibles.

Prime Reading : des centaines d’ebooks à emprunter. Des romans, des polars, des bandes dessinées ou encore des livres pour enfants.

Prime Gaming : des jeux tous les mois, du contenu exclusif, des abonnements à une chaine Twitch, et bien plus encore.

Accès Prioritaire aux Ventes Flash : un accès prioritaire 30 minutes avant le démarrage officiel des Ventes Flash éligibles.

Amazon Photos : stockage gratuit et illimité de photos.

Audible : les deux premiers livres audio sont gratuits.

Courses alimentaires : livraison et/ou retrait Drive, le jour même, des courses du quotidien avec nos partenaires tels que Monoprix et Casino. Canal+ Séries offert aux abonnés Freebox Pop, Delta et Révolution Les abonnés Freebox Pop, Delta Pop et Devialet mais aussi Révolution bénéficient depuis plus d’un an du service de SVoD Canal+ Séries est offert pendant mois (au lieu de 9,99 euros par mois pour 1 accès TV et 2 utilisateurs myCanal). Mais ce n’est pas tout puisque Free lui offre depuis début juillet 12 mois supplémentaires. De quoi prolonger le plaisir, à condition d’être arrivé à terme de la première année de gratuité pour découvrir le service de SVOD de la filiale de Vivendi. Autrement dit, deux ans d’abonnement sont ainsi offerts au total. Pour en profiter, il ne faut donc pas être abonné actuellement aux offres Canal+ Séries. Le service doit être activé sur l’Espace Abonné dans un délai de deux mois à compter de la réception du mail envoyé par l’opérateur. L’abonnement est limité à deux connexions à la fois dont un écran TV maximum. “A l’issue des 12 mois inclus, le service prendra fin automatiquement”, précise Free. Canal+ Séries est disponible en France métropolitaine, sur TV et PC/Mac depuis mycanal.fr ou sur tablette, smartphone et consoles compatibles via l’application myCanal. OCS à moitié prix sur les Freebox



Cette offre comprend bien sûr l’accès à la plateforme sur tous les supports (PC, Mobile, TV…) ainsi qu’aux chaînes OCS Max pour toute la famille, OCS City pour les fans de séries et cinéma indépendant sur le canal 38, OCS Choc pour les passionnés de thriller, polars et horreur en tapant 39 sur votre télécommande et OCS Géant pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma sur le canal 40. OCS propose des séries moins de 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Dès ce mois de juin, découvrez ainsi le grand retour de Westworld, des nouveautés comme Irma Vep ou The Baby, actuellement en cours de diffusion, ou encore les 20 ans de la série emblématique The Wire. Retrouvez également toutes les autres grandes séries HBO disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay : Game of Thrones, True Detective, Chernobyl, Euphoria… Amateurs de cinéma et de séries, une promo intéressante es disponible canal 37 de votre Freebox. Les 4 chaînes OCS et l’intégralité des programmes accessibles depuis Freebox Replay sont proposés pour 5.99€/mois au lieu de 11.99€/mois, et ce jusqu’au 31 juillet 2022. Il suffit pour cela de vous rendre sur le canal dédié à OCS Max munis de votre code d’achat pour valider cet abonnement.Cette offre comprend bien sûr l’accès à la plateforme sur tous les supports (PC, Mobile, TV…) ainsi qu’aux chaînes OCS Max pour toute la famille, OCS City pour les fans de séries et cinéma indépendant sur le canal 38, OCS Choc pour les passionnés de thriller, polars et horreur en tapant 39 sur votre télécommande et OCS Géant pour les amoureux et amoureuses des grands classiques de cinéma sur le canal 40. OCS propose des séries moins de 24 heures après leur diffusion aux États-Unis. Dès ce mois de juin, découvrez ainsi le grand retour de Westworld, des nouveautés comme Irma Vep ou The Baby, actuellement en cours de diffusion, ou encore les 20 ans de la série emblématique The Wire. Retrouvez également toutes les autres grandes séries HBO disponibles à la demande sur votre TV via Freebox Replay : Game of Thrones, True Detective, Chernobyl, Euphoria… Abonnés Freebox : trois services à essayer gratuitement sur votre Apple TV 4K Avec l’intégration cet été dans ses offre Pop et Delta du dernier boîtier d’Apple à prix mini mais aussi en multi-tv pour les autres, Free est le seul opérateur a proposer l’accès à trois services de la marque à la pomme qui peuvent vous intéresser et ce gratuitement pendant trois mois, à savoir Apple Music, Apple+ (séries et films), et Apple Arcade soit 200 jeux à essayer. S’agissant de la plateforme Apple TV, Free offre depuis le mois de mars 3 mois d’abonnement aux abonnés Freebox équipés d’un player Pop à l’occasion de l’arrivée de la plateforme d’Apple sur la box de l’opérateur.

L’Apple TV 4K proposée moins chère chez Free

L’Apple TV 4K est proposée aussi en promo par l’opérateur. Si vous optez pour la Freebox Delta ou Pop et choisissez le player du géant américain en tant que décodeur principal, il faudra débourser 2.99€/mois pendant 48 mois pour l’acheter, soit 143.52€, contre 199€ proposé dans la boutique Apple. Pour les abonnés optant abonnés optant pour ce décodeur en tant que player secondaire, le tarif s’élève à 6.99€ pendant 24 mois, soit 167.76€ sur la facture finale.

Abonnés Freebox : vous aimez les périodes d’essai ?

Un mois de Youboox Premium offert aux abonnés Free Beaucoup de services SVOD sont disponibles sur les Freebox et souvent des périodes d’essai sont offerts afin de découvrir et se familiariser. Cela se passe Amazon Channels (Prime Video) où sont proposés une semaine à 1 mois offert comme pour Madelen (Ina) Shadowz, Filmo TV, MUBI, Benshi, Starzplay, Explore Univers Ciné, Hayu, Kitchen Mania,Mieux manger demain, OL PLay, Salto, Outbuster, Geo television, Queerscreen, Spicee. Lancée en avril 2020, l’offre payante de Youboox spécialement élaborée pour les abonnés Freebox et Free Mobile, permet d’accéder en illimité à des milliers d’ebooks, BD et comics mais également à deux nouveautés de taille, des milliers de livres audio mais aussi à des titres de presse (Libération, L’Équipe, Le Figaro, Les Echos, L’Express, Sciences et Avenir, Paris Match, Elle, Les Inrockuptibles). Actuellement, l’abonnement présenté comme une déclinaison de l’offre Youboox Premium standard, est offert pendant 1 mois par Free à ses abonnés avant de passer à 7,99€/mois, sans engagement. Il suffit de se rendre sur votre espace abonné pour en bénéficier. Le premier épisode de la nouvelle série “Don’t leave me” sur l’Aktu Free

Canal+ offre actuellement aux abonnés Freebox, le 1er épisode de la série Don’t Leave Me diffusée sur Canal+.

CANAL+ vous offre le 1er épisode de la série Don’t Leave Me ! Pour voir l’épisode rendez-vous sur l’Aktu Free de votre Freebox !@canalplusseries @canalplus#Série #canalplus pic.twitter.com/0m0Pekl5YI — Free (@free) July 25, 2022

Ce dernier disponible sur les Freebox Révolution ( menu “Télévision” de la Home), Delta, One et mini 4k, (icône “AKTU Free depuis le menu Home). Cette offre ne concerne cependant pas les abonnés Freebox Pop, Delta avec Player Pop et sur Smart TV ou Android TV avec Oqee.