Feu vert au rachat des chaînes 6ter et TFX par la maison-mère de SFR et BFMTV

Un étape importante de franchi pour Altice Médias. L’Autorité de la concurrence l’autorise à prendre le contrôle des chaînes de la TNT 6ter et TFX si TF1 et M6 réussissent à fusionner.

La condition reste la même. L’Autorité de la concurrence a annoncé le vendredi 25 juillet avoir validé le rachat par Altice des chaînes TFX et 6ter, propriétés de TF1 et M6.

Après avoir annoncé en début d’année entrer en négociations exclusives avec Altice Media en vue de céder ces chaînes de la télévision numérique terrestre, les deux géants de l’audiovisuel ont signé en avril des accords avec le groupe de Patrick Drahi. La réalisation définitive de cette opération est conditionnée à l’autorisation de l’Autorité de la Concurrence, de l’Arcom (ex-CSA), et de surcroît à la réalisation du projet de fusion entre TF1 et M6. Dans le même temps, ces cessions doivent permettre d’obtenir le feu vert des autorités de régulation pour leur union, laquelle doit être être finalisée d’ici la fin de l’année.

Pour que ce mariage réussisse, les deux groupes sont dans l’obligation légale de limiter à 7 le nombre de chaînes possédées conjointement, contre 10 à l’heure actuelle. De son côté, M6 a annoncé son intention de rendre la fréquence TNT de Paris Première tout en continuant à exploiter la chaîne payante sur d’autres canaux.

Reçus par l’Arcom début juillet, les dirigeants d’Altice ont fait part de leurs intentions. Pour TFX : « demain le canal 11 sera le meilleur numéro du groupe. Il sera une vitrine vers l’univers RMC-BFM ». Et la maison-mère de BFM, RMC et SFR, compte bien en faire une vraie chaîne généraliste avec entre autre, des divertissements, des magazines, du documentaire, de la fiction en prime time et davantage d’information, mais pas de téléréalité comme c’est le cas actuellement.

Concernant 6ter, disponible sur le canal 22 de la TNT, elle sera « une chaîne familiale positive du bien-être et du bien vivre en famille », selon la description de Stéphane Sallé de Chou, directeur général de RMC Découverte et RMC Story. Il y aura des émissions sur des thèmes comme la parentalité, les loisirs, la décoration etc.