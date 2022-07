Performance des réseaux mobile : Orange toujours devant, SFR, Bouygues et Free dans un mouchoir de poche selon nPerf

nPerf vient de dévoiler son baromètre des connexions Internet mobiles en France métropolitaine pour le second trimestre. Orange reste leader incontesté, mais les différences sont minimes entre ses concurrents.

“Après une année 2021 riche en évolutions, le premier semestre de 2022 vient transformer l’essai en termes de performances pour le grand public, grâce notamment à la cinquième génération de réseaux cellulaires”, annonce l’outil de mesures d’évaluer la qualité de sa connexion mobile 2G/3G/4G/5G dans son nouveau baromètre semestriel.

Depuis son déploiement la 5G porte ses fruits sur la performance des acteurs. Et dans ce contexte, “Orange n’a pas fléchi tout en ayant enregistré la progression la plus modérée sur notre score, sa domination sur ses adversaires ne laisse aucune place au doute. L’opérateur historique fait preuve de solidité malgré une évolution moindre que celle de ses concurrents, reconquiert des indicateurs qui lui avaient été récemment moins favorables, et devance SFR de justesse en 5G”, apprend-on.

A noter également consolidation la progression des performances 2G/3G (+ 7 239 points, soit +54%) pour tous les fournisseurs. Dernier en 2021, SFR est crédité d’une remontée significative en parvenant à se hisser au deuxième rang global en à peine six mois, grillant ainsi la politesse à Bouygues Telecom et Free. L’opérateur de Xavier Niel passe quand à lui de la seconde à la dernière place malgré une très forte augmentation de ses performances (+ 12 767 points). “Cela est dû au fait que les trois challengers d’Orange en 2021 se trouvaient dans un mouchoir de poche et ont connu de fortes hausses, mais celles de Bouygues et SFR furent légèrement plus importantes”, explique nPerf.

De manière globale, “l’horizon apparaît donc encore plus dégagé, nous pouvons compter sur une qualité de connexion à l’Internet mobile performante et fiable, quel que soit le fournisseur, sur le territoire Hexagonal”, salue l’outil.

Focus sur les débits : Orange toujours en tête au général, Free Mobile second

Depuis 5 ans et demi, Orange délivre la meilleure performance réseau française, en se classant premier sur les 6 indicateurs, à savoir le taux de réussite, les débits descendants et montants, le temps de réponse, la navigation, et le streaming vidéo sur Youtube même si les différences ne sont pas très importantes avec la concurrence . Sur les débits toutes technologies confondues, Orange a fourni le meilleur débit descendant moyen au cours du premier semestre 2022. Cette hausse est conséquente chez les quatre fournisseurs (+42% en moyenne), notamment pour Free et SFR, avec respectivement +29 Mb/s et +27 Mb/s. A ce jeu, l’opérateur historique devance Free, suivi de SFR et Bouygues.

Sur les débits descendants 4G, Orange devance Free

En 4G, le meilleur débit descendant moyen au cours du premier semestre est attiré à Orange. L’opérateur réédite sa victoire sur cet indicateur, et consolide encore un peu son écart avec Free, deuxième. Bouygues et SFR progressent fortement. Si l’on considère l’ensemble des opérateurs, le débit moyen en 4G a progressé de +5,5 Mb/s (environ 12%).

Sur les débits montants, Orange conserve une nouvelle fois son leadership. Bouygues enregistre la meilleure évolution semestrielle alors que Free est bon dernier. L’opérateur de Xavier Niel est à la traîne sur la latence, “à un niveau de performance environ 10 ms plus long que ses adversaires”.

Sur la navigation 4G, Orange l’emporte de peux sur la moyenne des temps de chargement des 5 sites web les plus fréquentés par les internautes français (hors YouTube). Ses concurrents sont tous dans un mouchoir de poche, les différences sont quasi-inexistantes.

Du côté du streaming vidéo, “c’est désormais de Bouygues, deuxième classé qui affiche une nette progression”. Désormais deuxième dans le rétroviseur, l’opérateur devance SFR et Free quasiment à égalité.

Focus sur la 5G : Malgré une meilleure couverture, Free obtient toujours le plus mauvais score

Dans sa synthèse sur la 5G, nPerf ne retient que les tests réellement effectués en 5G et sur plateformes Android. A ce jeu là, Orange a fourni le meilleur débit descendant moyen au cours du semestre. “Malgré la meilleure progression de Free et Bouygues sur cet indicateur, la marche était trop haute pour ces derniers”, indique nPerf. A contrario, bien que second, SFR régresse sur cet indicateur (plus de 33 Mb/s par rapport à 2021). Les débits 5G restent environ quatre à six fois supérieurs aux débits 4G moyens, tous opérateurs confondus.

Les meilleurs débits montants moyens sont ceux d’Orange et SFR à égalité ( 29 Mbits/s) quand Free ne suit pas la cadence (17 Mbits/s). Bouygues fait de challenger, à moins de 3 Mb/s de différence des leaders. Tous opérateurs confondus, la progression moyenne de ce débit est donc modérée (2 Mb/s, soit +9%).

Sur la latence 5G “Bouygues Telecom et SFR ont fourni les meilleurs temps de réponse moyens. Free garde un retard prononcé par rapport à ses concurrents. Néanmoins, c’est le seul opérateur ayant progressé sur ce front (2,6 ms de mieux qu’en 2021)”.

En matière de navigation web 5G, Orange, SFR et Bouygues Telecom signent le même score. “Comme le montrent ces résultats, la qualité de navigation web en 5G reste assez similaire, quel que soit le réseau cellulaire utilisé”, commente nPerf. Même constat sur le streaming vidéo. Au global, Orange et SFR finissent ex-aequo, Free prend la dernière place juste derrière Bouygues Telecom.