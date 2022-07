Free Mobile va se doter d’une nouvelle tour de contrôle pour mieux détecter les pannes sur son réseau

L’opérateur va superviser les incidents sur son réseau mobile dans un nouveau centre tout équipé.

Pas de moins de 13,7 millions d’abonnés mobile, et un réseau 3G, 4G et 5G qui se développe à vitesse grand V depuis 2012. Si Free compte aujourd’hui plus de 20 000 sites partout en France, il prévoit d’en ajouter 10 000 dans les prochaines années. Pas évident alors de surveiller 24h/24h et 7i/7j toutes ces antennes-relais et de traquer les incidents. Vous ne le saviez peut-être pas mais c’est le rôle du Centre de Supervision Radio de Free Mobile. Son objectif est de détecter les pannes, les diagnostiquer et les faire résoudre le plus rapidement possible.

Actuellement, l’opérateur est en train d’établir une vraie tour de contrôle de son réseau mobile. “Bientôt installé au 4ème étage du 8 VLQ, ce centre sera équipé de 12 écrans de contrôle incurvés de 49 pouces (type gaming) et d’un écran mural de 98 pouces qui permettra de surveiller la météo et l’état du réseau en temps réel. Par un système d’alarmes, les équipes détectent les dysfonctionnements quasi instantanément et se connectent aux équipements à distance afin d’établir un diagnostic précis. Lorsque qu’un redémarrage ne suffit pas à résoudre le problème, un technicien terrain intervient pour remplacer une carte, vérifier l’alimentation électrique ou le câblage”, annonce l’opérateur. Les recrutements sont d’ailleurs lancés;

merci à Tiino-X83