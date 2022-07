Roaming : Iliad ne respecte pas de nouvelles réglementations de l’UE

La société TELCO OI (Iliad/Axian) adopte la technique des trois singes de la sagesse face au roaming dans l’Union européenne pour ses abonnés réunionnais.

Depuis le 1er juillet 2022, le nouveau règlement amélioré sur l’itinérance est entré en vigueur. Dans un premier temps il permet de prolonger jusqu’en 2032 le régime de l’itinérance aux tarifs nationaux, ce qui permet aux abonnés Free et des autres opérateurs qui voyagent dans l’UE de téléphoner, d’envoyer des SMS/MMS et de naviguer sur internet pendant leurs déplacements sans frais supplémentaires. Cette nouvelle règlementation prévoit un meilleur accès aux communications d’urgence dans l’ensemble de l’UE et garantit des informations claires sur les services dont l’utilisation est susceptible d’entraîner des frais supplémentaires. Il s’accompagne également d’avantages considérables pour les abonnés de l’UE. Effectivement ces derniers profitent désormais d’une expérience améliorée de l’itinérance, qui permet notamment de bénéficier, à l’étranger, d’une qualité de service mobile équivalente à celle dont ils disposent dans leur pays d’origine. Les opérateurs fournissant des services mobiles devraient veiller à ce que leurs abonnés aient accès aux réseaux 4G, voire aux réseaux 5G plus avancés, si ceux-ci sont disponibles à l’endroit où ils se rendent.

Un point sur lequel, l’opérateur TELCO OI qui commercialise la marque Free et Telco Oi à La Réunion et Only à Mayotte, semble avoir oublié. Effectivement si Free a diminué, la tarification du Mo après le quota data en zone UE, ce dernier se contente toujours de proposer la 3G en France Métropolitaine, dans les pays de l’Union Européenne et au Royaume-Uni.

Il ne reste plus qu’à espérer que l’entreprise TELCO OI, qui est co-gérée par le groupe Iliad et le groupe Axian, se mette rapidement en conformité à cette nouvelle réglementation européenne. Au grande bonheur de l’ensemble des abonnés qui réclament la 4G en voyage depuis plusieurs mois.