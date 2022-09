Free lance son propre serveur dédié pour les tests de débit dans les Antilles françaises

Free dégaine un serveur de test nPerf de 10Gb/s.

Free ouvre des routes directes vers ses Freenautes Antillais. L’opérateur a lancé son propre serveur de tests dédié pour nPerf, l’outil de speedtest idéal pour tester sa connexion 3G,4G,5G et Wi-Fi. C’est désormais, on ne peut plus direct pour tester ses débits chez Free Caraïbe, puisqu’il n’est plus nécessaire de passer automatiquement par les serveurs des concurrents ou d’un autre pays.

Notre correspondant en Martinique à d’ailleurs fait quelques tests. Ceux-ci présentent désormais une meilleurs latence à l’instar des serveurs de la concurrence.

Disponible gratuitement sur navigateur, Android et iOS, nPerf permet pour rappel d’évaluer la qualité de sa connexion mobile ou fixe en effectuant un test de débit descendant et montant, mais aussi un test de navigation sur plusieurs sites Internet et un de streaming vidéo avec trois qualités d’affichage. A la fin, le test délivre un nombre de points reflétant la qualité globale de la connexion.

Partenariat avec Univers Freebox

Univers Freebox et nPerf ont lancé un partenariat avec la possibilité de réaliser un test de débit depuis la page dédiée et de le sauvegarder. Les données étant issues de nPerf, leur fiabilité est assurée.

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox