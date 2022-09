Antenne-relais : les habitants d’une HLM s’opposent à un second projet Free sur le toit d’un immeuble

Face au projet de Free sur le toit de leur immeuble, des habitants d’une résidence SIDR à La Réunion s’assemblent pour empêcher l’installation d’une antenne Free Réunion.

C’est à Mont-Roquefeuil, un quartier situé à St Gilles, que des habitants de la résidence SIDR Les Goélands clament ne pas vouloir de cette antenne sur leur toit. Pour rappel, dans ce même quartier il y a 3 ans, Free avait reçu le même accueil virulent de la part des riverains de la résidence Les Haubans.

Une annonce qui n’est pas passée inaperçue.

Mickaël Pelaez, riverain de la résidence affirme à nos confrère de La 1ère Réunion que “c’est le jour où ils ont posé le panneau de construction, de permis de construire, que nous avons appris qu’une antenne allait être installée“. Les habitants s’inquiètent des possibles conséquences sur leur santé si cette antenne venait effectivement à être installée sur le toit de la résidence les Goélands, ajoute-t-il. Néanmoins selon nos informations, l’opérateur de Xavier Niel avait tenu une permanence à la mairie de Saint Paul quand le permis a été déposé.

Une pétition lancée.

Une pétition a également été lancée par les riverains, et elle a permis de recueillir une centaine de signatures. “Les gens sont conscients que c’est dangereux sur le long terme“, argumente le précurseur de cette pétition. “On nous dit que ce n’est pas dangereux, mais on ne sait pas“, lâche également une habitante au micro de Réunion la 1ère. Par ailleurs, La SIDR a fait parvenir un courrier aux résidents, dans lequel elle explique qu’elle n’a pour le moment pas donné d’accord à l’opérateur pour ce projet, et qu’elle prendrait l’avis des locataires si un tel projet était à l’ordre du jour pour leur résidence.

Une impasse qui met à mal l’opérateur de Xavier Niel, qui est le seul opérateur à ne pas être présent à cet endroit. Pourtant le nouveau projet de Free Réunion se trouve à quelques mètres d’un site Orange, mais également d’un site Zeop construit en 2020 qui semble s’être installé sans difficulté sur le toit d’un immeuble.

Si l’Anses l’affirme, il est peu probable que la 5G comporte de nouveaux risques pour la santé, les craintes liées aux possibles effets de cette nouvelle technologie continuent de pousser des riverains à se mobiliser contre son installation à proximité.

Source : La 1ère Réunion

Cet article a été repris sur le site Univers FreeBox