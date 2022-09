Free Pro attise la curiosité, faut-il punir les retardataires du déploiement de la fibre ? Vos meilleures réactions à l’actualité de Free et des télécoms

Univers Freebox traite de l’actualité de Free et des télécoms et a toujours été un espace où la communauté pouvait s’exprimer. Parfois, les réponses sont très drôles, ou très pertinentes, mais il faut se plonger dans les commentaires pour découvrir les bons mots de nos lecteurs. Nous vous proposons alors notre petite sélection dans ce “Best-Of”.

Comment pousser les opérateurs à accélérer ?

L’Avicca dénonce et déplore l’absence de perspective de complétude des réseaux fibre d’Orange, Free, SFR et Bouygues dans les grandes villes. L’opérateur historique et la filiale d’Altice semblent même avoir “lâché l’affaire” dans les zones moyennement denses. “Encore deux trimestres à ce rythme de décrue et la zone AMII sera à l’arrêt. On pouvait penser qu’il était difficile de faire pire qu’au premier trimestre 2022. Orange et SFR ont relevé ensemble le challenge et y sont parvenus. Chapeau bas. Avec moins de 200 000 nouveaux raccordements sur la zone AMII de 2011, il faut remonter très loin dans le temps pour trouver d’aussi mauvais chiffres” déplore-t-elle. Pour certains internautes, il va falloir passer aux sanctions pour pousser réellement à une accélération de la part des opérateurs.

Certains téléspectateurs regrettent le non-mariage de TF1 et M6.

Alors que les deux groupes ont jeté l’éponge, certains déplorent déjà les conséquences de la fin du projet. Par exemple, Stavi qui avait suivi les propositions d’Altice concernant la programmation de TFX et 6Ter, chaînes que la maison-mère de SFR devait récupérer si la fusion avait lieu, exprime son mécontentement. Qui a dit que les consommateurs ne s’intéressaient pas à cette opération ?

Free Pro laisse planer le mystère et attise la curiosité.

Lancée très récemment, la branche de Free dédiée au B2B est encore assez mystérieuse pour une partie du grand public. Free a par exemple effectué une modification de ses offres pour les professionnels récemment, sans aucune communication. On sait cependant que 15 000 entreprises l’ont choisi comme opérateur et cela a intrigué certains de nos lecteurs…

Faire payer les géants du web, une opération risquée ?

Une consultation européenne pour la régulation des réseaux doit être lancée en 2023, abordant notamment la question assez ancienne de la participation des géants du streaming à l’entretien et au développement des réseaux à travers l’UE. Si de nombreux opérateurs la réclament, certains consommateurs sont pour leur part plus circonspects, notamment concernant les retombées possibles sur leur porte-monnaie.

Avant de faire des partenariats, améliorer sa plateforme serait un plus pour Canal.

La filiale de Vivendi a annoncé deux nouveaux partenariats avec Sony et Universal pour la distribution de productions hollywoodiennes. Si on peut s’attendre à avoir accès rapidement à de bons films, d’autres considèrent que cela ne devrait pas être la priorité de Canal+ arguant que la qualité de la plateforme MyCanal n’est pas encore totalement au rendez-vous. Qu’en pensez-vous ?

