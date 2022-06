Red by SFR réplique à Free Mobile à La Réunion avec une offre plus qu’à la hauteur

C’était attendu voire une obligation, Red by SFR vient de répondre à l’augmentation data de Free à La Réunion.

Le 7 juin dernier, Free Mobile a lancé, l’augmentation data de son forfait à 9,99€ à La Réunion. Red By SFR n’a finalement pas trop tardé à réagir puisque aujourd’hui, la filiale de l’opérateur au carré rouge booste sensiblement ses deux forfaits illimités sans engagement.

Le premier « Red Méga » est façonné pour rivaliser avec le forfait Free Mobile, au même tarif et avec une enveloppe data plus importante en roaming. Il comprend les appels Illimités, 120Go d’internet en 4G, 50Go en roaming.

Le second «Red Giga » à 19,99/mois, embarque 200Go d’internet en 4G, bridé en 2G au-delà et 100 Go en Roaming en 4G, comme dans le forfait précédent,Il permet d’envoyer des MMS seulement vers La Réunion, SFR Métropole/SFR Mayotte et ONLY Mayotte), quant aux SMS et aux appels ils sont illimités vers la métropole, DOM et l’Europe.

Alignement obligatoire même pour les anciens clients

Afin d’éviter la fuite de ses clients actuels vers le forfait complètement toké de Free Réunion, Red By SFR envoie un SMS à ces derniers afin de leur annoncer qu’il passe automatique sur le nouveau forfait. De quoi relancer la guerre des prix avant le lancement de la 5G à La Réunion.