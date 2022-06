Iliad lance une série limitée 100Go à Mayotte

Une série limitée Only débarque à Mayotte.

La marque Only de l’opérateur Telco OI (Iliad/Axian) a lancé une nouvelle offre à durée limitée sur l’île aux parfums. Cette série limitée est disponible du 1 juin au 30 juin. Celle-ci intègre 100Go utilisable en 4G+ à Mayotte et en 3G en zone Europe. Les Appels sont illimités vers les fixes et les mobiles de Mayotte, La Réunion, la Métropole, les DROM et les fixes de la zone Europe. Les SMS sont également illimités 24H/24Hvers les mobiles de Mayotte, La Réunion, la Métropole, les DROM et la zone Europe.

Cette offre de 100Go est déclinée sous 3 propositions. La première propose le forfait à 25€/mois « à vie » et sans subvention de mobile. Les deux autres, sont des offres déclinées sous subventionnent de mobile selon le choix du client, « gold » ou « silver », avec une tarification de 30 ou 40€ par mois avec un engagement de 24 mois.

Une offre totalement décalée de l’esprit Free. De plus, la concurrence propose un tarif moins cher. Comme par exemple RedBySFR Mayotte qui propose une offre 100 Go à Mayotte / zone Europe en 4G+ à 19€99… Néanmoins l’offre Only a l’avantage d’avoir un suivi client en magasin d’A à Z.

On est quand même, encore bien loin de l’offre 120Go que propose Iliad à La Réunion ainsi qu’aux Antilles-Guyane pour 9€99…