Sosh relance la guerre des prix sur le mobile à La Réunion face à Free

Sosh semble vouloir déterrer la hache de guerre sur les forfaits mobiles à l’ile de La Réunion.

Depuis l’arrivée de Free à La Réunion, en 2017, les prix de la téléphonie mobile, sur l’île, ont grandement chuté. Dans cette chute tarifaire, qui a libéré le portefeuille des consommateurs réunionnais, l’enveloppe data s’est a contrario envolé. Après un alignement de l’offre de RedbySFR (50Go) sur le forfait unique “complètement toké” de Free il y a quelques mois. C’est au tour de Sosh, la marque low-cost de Orange Réunion, de lancer une offre en série limitée.

Effectivement, à la grande surprise générale, ce dernier a lancé une offre à 14€99 en série limitée (disponible jusqu’au 31/05/22), qui inclut les appels, les SMS ainsi que les MMS en illimités avec une enveloppe data de 100Go (utilisable à La Réunion et en roaming dans l’U.E, la Suisse, Andorre et à Monaco) en 4G+. De plus la carte SIM est offerte, alors qu’elle est payante chez l’ensemble des autres opérateurs. Ce forfait semble titillé, la marque low-cost de SFR Réunion qui propose un forfait très similaire, mais à 19€99. Une initiative de la part d’Orange via série limitée, dont on n’a pas l’habitude ni à La Réunion, ni en France Métropolitaine.

À noter également que cette offre est également disponible aux anciens clients Sosh. Un modèle commercial, qui a de quoi rendre jaloux les clients Sosh, en France Hexagonale, qui n’ont pas accès aux séries limitées, réservées aux nouveaux clients.

Une braise lancée par Orange, qui pourrait remettre le feu aux hostilités chez l’ensemble des opérateurs à quelques semaines du lancement de la 5G sur l’île.