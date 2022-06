Free Mobile propose un nouveau smartphone 5G abordable dans sa boutique en ligne

La déclinaison allégée de la gamme Redmi Note 11 de Xiaomi est désormais disponible chez l’opérateur de Xavier Niel.

Si vous voulez changer de smartphone sans vous ruiner, la gamme Redmi Note est régulièrement saluée pour son rapport qualité-prix. Pour ceux n’ayant pas d’énormes besoins en terme de capacités de leur terminal, le Redmi Note 11 S est désormais commercialisé sur le site web de Free Mobile. Vous pouvez comme d’habitude opter pour un achat au comptant en réglant directement 299€ ou opter pour la formule Free Flex en payant 67€ lors de la commande puis 7.99€/mois pendant 24 mois, avec une option d’achat de 40€ qui fait arriver au même prix à terme.

Les fabricants de smartphones proposent régulièrement des versions allégées de leurs modèles les plus populaires pour les plus petits budgets, Xiaomi ici ne fait pas exception. Ce modèle plus “light” peut ainsi vous offrir une autonomie égale à celle du modèle d’origine, avec une batterie de 5000 mAh, le tout compatible avec une charge rapide à 33W. Cette version embarque la puce Helio G96 de Mediatek avec 6 Go de mémoire vive, le tout avec 128 Go de stockage. Le smartphone est également compatible 5G.