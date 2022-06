Android : un nouveau malware redoutable sévit sur les smartphones

Une nouvelle menace touche les smartphones Android , mais pas seulement, en la personne de Enemybot.

Inspiré des plus redoutables logiciels du même type, le botnet Enemybot veut transformer votre smartphone en esclave d’un énorme réseau illégal. Repéré en mars par Securonix, ce malware voit sa capacité de nuisance accrue par plusieurs facteurs, notamment la mise en ligne de son code source disponible directement sur Github. Ainsi, de nombreux acteurs malveillants peuvent se mettre à l’utiliser.

Un autre facteur d’inquiétude et sa capacité à se multiplier et à posséder de nombreuses variantes, certaines exploitant les dernières failles connues dans les OS des appareils touchés pour les infecter. Si ce type de malware ne causera aucun dommage sur votre appareil si vous êtes infectés, il reste redoutable puisqu’il peut transformer votre smartphone en petit soldat pour le compte d’une plus grosse opération. Typiquement, un appareil infecté peut alors être utilisé pour lancer des attaques informatiques nécessitant de la puissance de calcul. Dans ce contexte de cyberguerre en Ukraine, les utilisations possibles deviennent alors particulièrement inquiétantes.

Ce logiciel est bien conçu pour être dissimulé aux yeux des antivirus, mais aussi pour être contrôlé à distance et pour ne rien manquer, il est multiplateformes. Les smartphones Android ne sont en effet pas les seuls à pouvoir être touchés : des routeurs internet, des serveurs web et d’autres outils comme WordPress ou Drupal utilisés par la plupart des sites web peuvent également être concernés. Si pour l’heure, ce malware s’attaque aux smartphones rootés en infectant l’appareil lorsqu’il est connecté à un ordinateur, mais sa propagation pourrait également être réalisée via des applications vérolées ou encore des campagnes par SMS ou messagerie instantanée.

Source : Presse-Citron