Sosh répond à Free Mobile et Red by SFR dans la zone Antilles-Guyane via une série limitée

Quelques jours après le lancement de Free Caraïbe, et de Red by SFR, c’est au tour de Sosh de contre-attaquer. L’opérateur lance un forfait en série limitée afin de limiter la casse.

L’effet Free continu aux Antilles, et poursuit ainsi l’amélioration du pouvoir d’achat des habitants des départements d’outre-mer de la zone. L’arrivée de Free Mobile, le 17 mai, fait réagir la concurrence. Après RedBySFR c’est au tour de Sosh de rebattre ses cartes via le lancement d’une série limitée assez timide. Pour séduire et rivaliser face à ses rivaux, l’opérateur low-cost de Orange, commercialise depuis ce 30 mai, un forfait 100 Go à 19,99€/mois, contre 120 Go à 9,99€/mois pour Free Mobile, ou 150Go à 12€99 pour RedBySFR. Ces trois offres défient actuellement toute concurrence dans la zones Antilles-Guyane. Un coup d’oeil plus attentif, cependant, montre quelques différences.

Au-delà de proposer 10€ de plus, pour 20 Go de moins, Sosh partage la même enveloppe data, donc 100 Go dans les zones locales + Europe en 4G contre 25 go/mois pour Free Caraïbe (120 Go en zone locale). Par ailleurs Sosh intègre le roaming dans la partie anglaise de St Martin, ce qui n’est pas le cas chez Red et Free. Cependant Sosh intègre moins de destinations (Union Européen uniquement). Pour rappel Free caraïbe, propose quant à lui des pays inclus au Roaming, tel que le Canada, les États-Unis, l’Alaska, Hawaï, les Îles Vierges US, Porto Rico, Brésil et Mexique.

Ain d’éviter la fuite de ses clients, Sosh vers Free Caraïbe, Orange upgrade automatiquement ses clients Sosh au forfait 60Go à 19€99, vers le forfait série limitée 100Go.

Sosh caraïbe m’offre 40go sur les 60go à 19,99 donc 100go pour 19,99 🤡 on va changer d’opérateur vite aussi — Uce a ite (@JimmyBetobeto) May 31, 2022

Néanmoins, pas sûre que cette amélioration, tardive, suffisent à temporiser les portabilités vers Free Caraïbe.