Red by SFR réplique à Free Mobile dans la zone Antilles-Guyane avec un forfait très attractif

Une semaine après le lancement de Free Caraïbe, Red by SFR débarque à son tour sur marché mobile des Antilles et de la Guyane. L’opérateur y lance aujourd’hui un forfait armé pour rivaliser malgré quelques différences.

Encore une bonne nouvelle pour le pouvoir d’achat des habitants de la Martinique, Guadeloupe et de la Guyane. L’arrivée de Free Mobile tambour battant le 17 mai fait réagir la concurrence. Déjà présent dans cette zone, SFR lance aujourd’hui sa marque low-cost Red by SFR dans les Caraïbes. Pour séduire et rivaliser avec son rival, l’opérateur commercialise ce 24 mai un forfait 150 Go à 12,99€/mois contre 120 Go à 9,99€/mois pour Free Mobile. Ces deux offres défient actuellement toute concurrence. A y regarder de plus près, quelques différences subsistent toutefois.

Au-delà de proposer 30 Go de plus pour 3€ de supplémentaires, Red by SFR inclut 30 Go en roaming contre 25 Go/mois pour son concurrent, mais il intègre moins de destinations (Métropole et Europe uniquement). Free Mobile propose quant à lui des pays en supplément, à savoir le Canada, les États-Unis, Alaska, Hawaï, les îles Vierges US, Porto Rico, Brésil et Mexique. Autre avantage du trublion, celui de proposer la 4G dans chacune des 40 destinations incluses alors que la filiale de SFR permet seulement une connexion en 2G/3G en Europe. Pour surfer en 4G et 4G+, il faudra obligatoirement voyager en métropole. A noter que les deux opérateurs proposent les appels illimités et SMS en roaming.