Starlink lance une offre d’accès à internet par satellite nomade

Pour les globe-trotters ou les adeptes de la vie sur la route, Starlink propose désormais l’internet par satellite où que vous alliez.

Une nouveauté qui touchera ceux qui ne tiennent pas en place. La compagnie d’internet par satellite d’Elon Musk a officialisé cette semaine le lancement de sa nouvelle offre baptisée Starlink RV, ou “camping-car” en français.

Une nouvelle formule destinée aux personnes se déplaçant régulièrement et se rendant dans des lieux où le réseau mobile haut débit ne suit pas forcément. Outre cette proposition assez insolite, la firme américaine annonce également une commande sans liste d’attente et avec un système de facturation souple.

Il faudra cependant rester immobile lorsque vous désirerez utiliser votre connexion à internet, l’équipement fourni n’étant pas conçu pour une utilisation en mouvement. “Les utilisateurs peuvent s’attendre à un Internet haut débit et à faible latence dans les zones marquées “Disponible”. Dans les zones marquées sur “Liste d’attente”, les vitesses seront plus lentes notamment pendant les heures d’utilisation de pointe ou lors d’événements avec de nombreux utilisateurs situés dans la même région” explique Starlink.

L’offre ext commercialisée pour 124€/mois, avec un achat de matériel s’élevant à 634€ et des frais supplémentaires d’expédition et de traitement atteignant 71€. La solution par satellite lancée par Elon Musk reste donc assez onéreuse.

Cependant, elle pourra intéresser même ceux partant seulement pour plusieurs mois, puisque l’offre est adaptative et plus souple. « Le service Starlink pour camping-cars peut être suspendu et réactivé à tout moment à partir de la page de votre compte. Vous pouvez programmer un cycle de facturation pour activer la suspension » apprend-on sur le site web de Space X. A noter cependant, la facturation s’effectue par tranches mensuelles complètes. Si vous arrêtez l’abonnement en milieu de mois, vous paierez une mensualité entière et le service restera actif jusqu’à la fin de la période.