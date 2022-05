Bouygues Telecom lance un nouveau service pour être assisté lors d’un achat sans se rendre en boutique

L’intégralité du parcours et de l’assistance promise en boutique directement accessible depuis chez vous avec le nouveau service Visio Conseiller de Bouygues Telecom.

Après le service d’assistance par vidéo de Free, place à la vente en visio de Bouygues. L’opérateur propose désormais l’accès à un parcours bout en bout pour la vente de ses services et des smartphones présents en boutique, directement en visioconférence, une première dans le secteur des télécoms français. “La crise sanitaire a été accélératrice des tendances sur la digitalisation. Dans ce contexte, acheter sur Internet, se renseigner en ligne ou converser en visio est désormais entré dans les moeurs et est même devenu pour beaucoup, un réflexe. Pour autant, le lien humain reste essentiel et le besoin de conseils ou de précisions sur un produit ou un service peut être nécessaire pour finaliser un achat sur internet” explique l’opérateur.

Le service Visio Conseiller entend ainsi répondre à ces besoins en cas d’achat de terminaux, de forfaits mobiles avec engagement ou d’offres Bbox. Y accéder se fait assez simplement depuis le site de l’opérateur sur la page dédiée aux offres Bbox ou des téléphones en cliquant sur “besoin d’un conseil ?”. Vous pourrez alors choisir la messagerie instantanée, vous faire rappeler ou bien donc échanger avec un conseiller de vente équipé d’une caméra en boutique. Outre cette aide et ces conseils, le service Visio Conseiller intègre également un parcours complet pour l’internaute : le conseiller contacté peut réaliser le parcours de souscription pour le client comme s’il était en boutique.



Il vous sera alors présenté l’offre, la box ou le smartphone qui vous intéresse. Dans le cas d’un achat de smartphone le conseiller, pourra même vous proposer de le comparer avec d’autres modèles en se déplaçant en boutique. Une fois son choix fait, le prospect n’aura qu’à cliquer sur un mail reçu récapitulant les produits et services sélectionnés pour finaliser son achat. Bouygues Telecom annonce que près d’une trentaine de conseillers en boutiques répondent aujourd’hui à l’ensemble des appels visio et qu’il est prêt à augmenter le nombre si le besoin se fait ressentir. Le service est disponible gratuitement, du lundi au samedi de 11h à 19h30.

La visioconférence s’installe petit à petit dans les usages. L’opérateur de Xavier Niel propose en effet un service d’assistance nommé Face to Free depuis 2015, visant à aider ses abonnés pour tout ce qui touche leurs offres fixes ou mobiles. Bouygues Telecom fait pour sa part un autre choix concernant ce nouvel outil, en optant pour de l’assistance provenant directement de ses boutiques et pensée avant tout pour la vente de services ou de terminaux. Le tout reste bien sûr en complément d’autres services proposés par tous les opérateurs, comme un numéro d’appel ou encore le chat, notamment dans le cas des marques low-cost comme Red by SFR ou Sosh où il s’agit du moyen de contact privilégié pour de l’assistance.