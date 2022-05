Un site de streaming illégal majeur revient sous un autre nom pour contourner le blocage des FAI

On le pensait mort et enterré. Tirexo le site de streaming illégal a ressuscité sous un autre nom.

Fin avril, Tirexo et Zone-Telechargement tiraient leurs révérences après avoir été appréhendés par l’Alliance pour la créativité et le divertissement. Cependant, il semblerait que l’un des deux n’ait pas dit son dernier mot.

En effet, via l’application de messagerie sécurisée, Telegram, Tirexo a annoncé son retour sous un autre nom de domaine qui n’est autre que Papaflix. “La version bêta du nouveau site est disponible, il se peut que vous rencontrez (sic) des petits bugs” peut-on lire sur le canal Telegram. Ce changement de nom de domaine permet donc de contourner les blocages mis en place par les FAI et oblige les autorités à repartir de zéro niveau procédures administratives.

Malgré un retour très récent, ce nouveau site est déjà très fourni tant côté films et séries que jeux et logiciels. On y retrouve même de la musique et de nombreux ebooks. Cependant, on notera une nouveauté avec Papaflix. En effet, ce dernier propose des abonnements premium donnant accès à différents avantages avec un prix de départ de 0.99 euro par mois jusqu’à 6.99 euros par mois pour le plus gros abonnements. Pour rappel, Tirexo était totalement gratuit.

Source : Clubic