Les astuces Free en vidéo : ne prenez pas de risque, et sécurisez l’accès aux paramètres Wifi de votre Freebox

Pas touche à mes paramètres wifi.

Nouveau numéro de notre nouvelle série vidéo “Le saviez-vous, nos astuces Free”, qui vous propose chaque semaine de découvrir ou de redécouvrir certaines possibilités ou options peu connues que propose Free et qui pourront vous simplifier la vie ou répondre à une problématique. Il s’agit d’un format très court, d’environ une minute, qui vous détaillera, sur notre chaîne YouTube, une astuce simple et efficace.

Cette semaine nous nous intéressons Freebox Connect, l’application officielle qui permet de gérer les paramètres wifi de votre Freebox, et en particulier de planifier des accès et de donner des autorisations. Une application très utile mais qui ne doit surtout pas tomber entre de mauvaises mains. Si vous perdez votre téléphone il serait en effet possible de se connecter au wifi de votre Freebox. Ou encore, vos enfants auraient pas exemple la possibilité de modifier les heures auxquelles ils peuvent accéder à Internet. C’est pour ces raison que Free a sécurisé cette application wifi connect, afin que seul vous puissiez y accéder. On vous exemple tout en vidéo.

