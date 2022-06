Free vous fait gagner un week-end inoubliable pour deux à l’étranger

Qui n’a jamais rêvé de passer un week-end musical à Porto sans débourser un centime ? Free lance un concours qui fera deux heureux.

Un concours qui a de quoi attirer les foules. Free fait aujourd’hui gagner un week-end à Porto (avion+ hôtel) mais aussi un pass 3 jours pour deux afin d’assister au festival Trace Made in Africa du 24 au 26 juin prochain dans la ville portugaise ! Pour participer, il suffit de RT & follow @free et @trace_france sur Twitter en indiquant quel artiste vous avez le plus envie de voir !

[Concours]

Gagnez un week-end à Porto (✈️+🛏️) et un pass 3 jours pour deux afin d'assister au festival TRACE MADE IN AFRICA du 24 au 26 juin prochain !

Pour participer, RT & follow @free et @trace_france et dis nous quel artiste tu as le + envie de voir ! 🕺🎶

Tirage le 07 juin. pic.twitter.com/cShcmcPv4e — Free (@free) June 1, 2022

Pour les utilisateurs sur Instagram, il suffira de tagger une personne avec qui vous aimeriez partir et mentionner également en commentaire l’artiste que vous crevez d’envie de voir. Le tirage au sort aura lieu le 07 juin.