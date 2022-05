Free Mobile : une enceinte intéressante offerte pour l’achat d’un smartphone apprécié

A l’occasion des semaines Galaxy Séries, Free lance une offre spéciale pour l’achat d’un Samsung Galaxy S21 FE 5G.

Dévoilé et lancé en janvier, le Samsung Galaxy S21 “Fan Edition” est souvent mis en avant par Free dans ses campagnes du pub dans le mobilier urbain. Proposé en version 128 Go, dans ses coloris graphite et Olive, le smartphone est éligible à l’offre Free Flex, soit pour 179€ à la commande puis 19.99€/mois sur 24 mois ou achetable pour 759€ au comptant.

Et pour mieux séduire les abonnés, une offre spéciale est actuellement en cours pour tout achat de ce smartphone, à savoir une enceinte JBL Flip 5 offerte (valeur 98€).

Pour l’obtenir, il suffit de suivre ces étapes :

• Tout d’abord créez votre compte Samsung ou identifiez-vous si vous avez déjà un compte. Puis complétez le formulaire en ligne et téléchargez une photo de la preuve d’achat au plus tard du 21 juin 2022 (facture, ticket de caisse, contrat). Dans le cas d’un achat en ligne, téléchargez également une copie de l’email de confirmation de commande ou une capture d’écran du récapitulatif de commande, sur lequel apparaissent la référence du produit commandé, le nom du vendeur, et le site internet sur lequel il a été commandé.

Joignez aussi la photo de l’étiquette préalablement découpée sur le carton d’emballage du smartphone comportant le code-barres à 13 chiffres et le numéro IMEI à 15 chiffres.