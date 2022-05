Abonnés très coquins, voici la box idéale

Amateurs de plaisirs solitaires et de contenus pornographiques, vers quel opérateur se tourner ? Univers Freebox vous propose un tableau récapitulatif pour savoir quel opérateur propose le plus de chaînes et de services X au sein de ses offres.

Quel opérateur choisir pour avoir un large choix de porno ? Les chaînes pornographiques sont toujours d’actualité et les opérateurs proposent différentes offres sous forme de bouquets ou de chaînes à la carte. Très majoritairement payants et ne diffusant que le soir dans le cadre des chaînes linéaires, ces services peuvent intéresser les férus de masturbation et de plaisirs nocturnes, seuls ou accompagnés.

Univers Freebox vous propose régulièrement des comparatifs des offres des quatre opérateurs sous différents angles, cette thématique ne fait pas exception. Voici donc l’ensemble des chaînes et services de SVOD proposés par Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom. A noter que la plupart des services en vert sont proposés en option avec des frais différents selon les opérateurs.

Le résultat est sans appel : Free est le champion du paluchage ! Il est non seulement le seul opérateur à proposer un service érotique inclus dans son offre de base mais il est également le seul opérateur à proposer un service SVOD X qu’il produit lui-même (Frissons Extrêmes). De plus, depuis peu, l’opérateur a inclus les contenus pornographiques dans son offre de Replay. Si pour l’heure, seuls deux services sont proposés en replay et non en SVOD, ce catalogue pourrait s’étendre au fil des intégrations réalisées par l’opérateur.

Concernant les autres opérateurs, il est intéressant de noter que seul Orange propose des services de SVOD dédiés aux films de fesses. C’est d’ailleurs l’opérateur historique qui arrive en deuxième place en terme de variété de chaînes proposées. Faites vous plaisir grâce à votre opérateur, moyennant finance ! Attention, Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom n’acceptent pas les paiements en nature !