Après SFR, Orange et Free, 01TV débarque sur les Bbox de Bouygues Telecom

La chaîne linéaire spécialisée dans la Tech est enfin disponible sur les Bbox de Bouygues Telecom.

Disponible depuis janvier 2020, 01TV propriété du groupe Altice a tout d’abord été disponible chez SFR (canal 32) et Orange (canal 141) puis suivi de près par Free (canal 231). Plus de deux ans plus tard, la chaîne dédiée à la vie numérique est enfin disponible chez Bouygues Telecom sur le canal 140.

De nombreux contenus diffusés en continu

01TV propose un bon nombre de formats sur sa chaîne qui est disponible 24h/24h et 7j/7j. Parmi les programmes retrouvez par exemple :