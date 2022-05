Free Mobile prévoit de faire évoluer rapidement son forfait à la Réunion

Le fondateur de Free, Xavier Niel, annonce une évolution à venir du forfait Free Mobile à la Réunion.

Lancé en juillet 2017, le forfait “complétement Toké” de Free Mobile va se muscler davantage pour la seconde fois. « L’offre de Free à la Réunion évoluera très prochainement et dans le bon sens », a révélé le 17 mai Xavier Niel à un correspondant d’Univers Freebox en marge du lancement de Free Caraïbe en Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint Barthélémy et Saint Martin.

En 2019, Free Mobile a pris la décision d’anticiper l’arrivée des offres de Sosh sur l’île en doublant pour la première fois la data de son offre, soit un passage de 25 Go à 50 Go/mois de data, toujours au même prix. Ce forfait comprend également les appels, SMS, MMS illimités et 25 Go/mois depuis la Métropole, DOM et Europe, toute l’année.

Lancée hier dans les Antilles, le forfait Free Caraïbe inclut quant à lui 120 Go de données à un tarif identique, de quoi susciter potentiellement un sentiment de jalousie chez les abonnés réunionnais. Reste à savoir si Free prévoit de proposer la même formule dans l’océan indien. L’activation prévue du roaming en 4G et de la VoLTE est également attendue de pied ferme. A titre de comparaison, Sosh se montre actuellement très agressif sur le marché avec un forfait série limitée 100 Go à 14,99€/mois.