Alors que Netflix galère, Disney+ poursuit son gain d’abonnés

Dans la bataille des services de SVOD, Netflix est dans une phase difficile mais Disney+ a enregistré un nouveau bond de son nombre d’abonnés.

Le géant du divertissement à enregistré une hausse de 33% de sa base d’abonné sur un an et en compte désormais 137.7 millions au 1er trimestre 2021. Une bonne nouvelle pour la firme aux grandes oreilles dont le service est encore assez récent dans l’histoire de la vidéo à la demande.

La plateforme s’attend à une nouvelle augmentation sur la période d’avril à septembre, pour continuer sur sa lancée. A titre d’indication, le gain d’abonné réalisé entre fin décembre et début avril est de 7.9 millions d’utilisateurs payants.

Son concurrent direct est pour sa part moins en veine, puisque Netflix a enregistré pour la première fois en 10 ans une perte d’abonné sur le premier trimestre, notamment à cause de la guerre en Ukraine et de son retrait de la Russie. Le géant du streaming aurait cependant plus d’un tour dans son sac, en prévoyant selon certaines indiscrétions de lancer un abonnement avec publicité, mais moins cher, dès la fin de l’année. Il reste à voir si la formule pourrait prendre, mais Netflix reste encore leader avec plus de 221 millions d’abonnés dans le monde.