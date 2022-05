L’application Oqee de Free se met à jour sur Android TV

Avis aux abonnés Freebox doté d’un player Pop ou utilisant certains appareils sous Android TV, l’application Oqee de Free reçoit une mise à jour.

Après iOS et Apple TV fin avril, c’est au tour de la version Android TV de l’interface Oqee by Free de se mettre à jour. Estampillée 1.0.153, cette nouvelle mouture apporte des améliorations et correctifs. les développeurs n’ont pas donné de détails supplémentaires.

Pour rappel, l’application Oqee permet de profiter jusqu’à 550 chaînes TV en direct dont 220 incluses, de nombreux replays ainsi que des fonctions avancées (contrôle du direct, start-over, enregistrement…). Depuis novembre dernier, les abonnés Freebox Delta, Pop et désormais Freebox Révolution peuvent utiliser Oqee avec des équipements à partir d’Android 8 comme les téléviseurs Sony, Xiaomi et Oneplus ou encore les boîtiers Nvidia Shield ou Xiaomi mi Box. La Freebox mini 4K tournant sous Android 7, n’est pas compatible.