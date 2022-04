Free, Orange, SFR et Bouygues Télécom alertent les pouvoirs publics face aux actes de sabotage et veulent des sanctions plus lourdes

Les opérateurs Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free et la Fédération Française des Télécoms condamne fermement ce soir les actes de vandalisme commis ce 27 avril sur leurs réseaux de fibre optique.

Ainsi que nous vous le rapportions ce matin, de nombreuses ruptures de liaisons de fibre optique ont été constatées dans la nuit du mardi 26 avril au mercredi 27 avril, perturbant les services de télécommunications de plusieurs régions en France, dont l’Auvergne-Rhône-Alpes, la Bourgogne-Franche-Comté, le Grand-Est et l’Île-de-France. Elles sont dues à des actes de malveillance coordonnés et d’une ampleur sans précédent sur le réseau national. Ces opérations de vandalisme ont considérablement touché les infrastructures de plusieurs opérateurs télécoms, en particulier Free et SFR.

Les équipes techniques des opérateurs se sont immédiatement mobilisées sur le terrain pour résoudre les interruptions de connexion et réparer les réseaux de fibre optique endommagés. Les connexions sont rétablies sur les zones touchées, les travaux de réparation sur les câbles sont néanmoins très lourds et se poursuivent toujours à l’heure actuelle.

Dans un communiqué de presse commun, Bouygues Telecom, Orange, SFR, Free et la FFT indiquent que “ces actes engendrent des conséquences préjudiciables pour la vie économique et sociale de notre pays. Ils peuvent impacter des milliers de citoyens et d’entreprises qui ne peuvent plus utiliser le réseau Internet et de téléphonie fixe. La multiplication des actes de vandalisme sur les réseaux, avec de lourdes conséquences potentielles notamment sur l’acheminement des communications d’urgence, et une gêne préjudiciable aux abonnés, dans leur vie au quotidien, appelle une réponse publique adaptée. La FFTélécoms et les opérateurs alertent les pouvoirs depuis de nombreux mois sur la recrudescence des actes de vandalisme.”

Les opérateur estiment que “chacun de ces actes de vandalisme impacte lourdement l’exécution des chantiers vitaux du déploiement de la fibre optique, du New Deal Mobile et de la 5G. Ainsi, nous appelons de nos vœux le futur Gouvernement et le futur Parlement à se mobiliser pour intensifier la prévention et la lutte contre les actes de malveillance et de dégradation des infrastructures numériques en renforçant la réponse pénale et en durcissant les sanctions à l’encontre de leurs auteurs”

Les opérateurs et la FFTélécoms indique qu’ils coopèrent avec les forces de police, de gendarmerie et de la justice pour poursuivre les auteurs de ces actes.