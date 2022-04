Free Mobile: face aux augmentations de ses concurrents, l’opérateur annonce qu’il ne changera pas ses prix

Face à l’émergence d’analyses du marché mobile faisant état d’une hausse globale des tarifs des abonnements mobile, Free l’affirme: il n’y aura pas d’augmentations sur ses deux offres historiques.

Si la tendance est à des prix de plus en plus élevé, comme le révèle l’Arcep dans son dernier observatoire du marché mobile, Free rappelle ses promesses. Dans un communiqué , l’opérateur explique que “plusieurs médias se font l’écho des augmentations des prix des offres des opérateurs auprès de leur base d’abonnés en 2021“. S’il est vrai qu’Orange, Bouygues Telecom et SFR assument leurs choix d’augmenter les prix en justifiant cela par plusieurs facteurs, Free pour sa part veut monter de nouveau qu’il est différent de ses concurrents.

“ Free Mobile entend maintenir en 2022 le cap fixé lors de son lancement il y a dix ans : pas d’augmentation des tarifs de ses deux forfaits historiques, et ce au moins pour les cinq prochaines années“, affirme-t-il de nouveau. En fêtant ses dix ans en janvier dernier, l’opérateur avait en effet mis en scène son fondateur Xavier Niel, dans un contexte de fausse déclaration présidentielle pour asséner cette promesse pour le quinquennat à venir.

Trois quinquennats consécutifs à tenir nos engagements pour le pouvoir d'achat des Françaises et des Français sans changer les tarifs de nos forfaits mobiles. Qui dit mieux ? @free #Presidentielles2022 🇫🇷 https://t.co/jMGIoDLua0 — Thomas REYNAUD (@TomReynaud1789) April 26, 2022

“Cette politique s’applique aussi bien au parc d’abonnés existants qu’aux nouveaux abonnés“, rappelle Free, comme une réponse aux pratiques de ses concurrents d’augmenter la facture de leurs abonnés existants en ajoutant davantage de data ou des services annexes à leurs offres. “L’offre 2h (avec 50 Mo en 4G/4G+ et SMS/MMS illimités reste à 2 euros par mois. Le forfait Free 5G (avec 210 Go en 5G/4G+, appels, SMS et MMS illimités) est maintenu à 19.99€/mois“, détaille-t-il, visiblement soucieux de mettre les choses au clair. La seule exception reste son offre Série Free, qui n’a pas vraiment le statut d’un forfait traditionnel, puisqu’il bascule automatiquement vers l’abonnement à 19.99€/mois.

L’opérateur en profite également pour indiquer qu’il a, depuis son lancement, régulièrement enrichi en data son forfait Free, passant de 3Go à son lancement à 210 Go en janvier dernier et en y intégrant la 4G, la 5G ainsi que de nombreuses destinations en roaming, sans surcoût. “Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements actuellement consentis pour déployer la 5G et la Fibre dans tous les territoires, Free reste donc fidèle à sa politique du juste prix et à ses valeurs” a-t-il conclu.