Orange commence bien l’année, toujours leader européen sur les réseaux fixe et 5G, la fibre reste un moteur de croissance

L’opérateur historique dévoile aujourd’hui ses résultats financiers pour le premier trimestre 2022. Un début d’année satisfaisant tant financièrement que commercialement, puisque l’opérateur consolide sa position de leader de la convergence en Europe.

Le groupe Orange démarre l’année 2022 sereinement. Fort d’un chiffre d”affaire en hausse de 0.7% et atteignant 10,582 milliards d’euros au premier trimestre 2022 pour l’ensemble de ses activités, l’opérateur signe un premier exercice annuel plutôt équilibré. Si ses revenus sont majoritairement tirés par sa présence en Afrique et au Moyen-Orient, l’opérateur annonce également de bonnes performances commerciales, notamment en atteignant 11.6 millions de clients à des offres convergentes (box+mobile) à travers l’Europe.

En France, Orange enregistre une légère baisse de son chiffre d’affaire (0.7%), qu’il explique par la décroissance continue de ses activités Wholesale, notamment à cause du déclin du cuivre. Ses ventes restent cependant dans le positif, puisque sur le mobile, l’opérateur a recruté 51 000 nouveaux abonnés, avec un meilleur revenu par offre (ARPO) qu’Orange estime porté par le premium de sa gamme 5G concernant ses offres convergentes et pour les offres mobiles seules, l’ARPO est en hausse grâce aux augmentations de prix réalisées en 2021 et le retour progressif du roaming. L’opérateur garde une bonne dynamique de recrutement sur la fibre optique en recrutant 327 000 nouveaux abonnés et en comptabilisant plus de 53% de nouveaux clients fibre. La CEO d’Orange France a également eu l’occasion de s’exprimer sur “l’excellent démarrage” de la Livebox 6, dont on verra les premiers résultats commerciaux le 28 juillet prochain, date de présentation du 1er semestre.

Très bonnes performances des équipes @Orange_France au T1

▶️ Une dynamique business au rendez-vous avec 3,8% de croissance retail

▶️ une satisfaction client en hausse avec un NPS record

▶️ Un excellent démarrage commercial de la livebox 6 wifi6E #Q1_2022https://t.co/wsmA2WKRHH https://t.co/6Qi4ERuAGs — Fabienne Dulac (@fabiennedulac) April 26, 2022

Ce trimestre est également le dernier passé sous la houlette de Stéphane Richard, qui a laissé sa place en début avril à Christle Heydemann, nouvelle directrice générale du groupe. Cette dernière a profité de la révélation de ces résultats pour déclarer : “Quelques semaines après ma prise de fonctions, c’est avec fierté et enthousiasme que j’envisage les nombreux défis à relever pour le Groupe, afin de continuer à en faire un leader numérique mondial. Au cours de ce premier trimestre, Orange a de nouveau enregistré une performance solide marquée par des revenus en hausse et une amélioration des marges, ce qui confirme que nous sommes en bonne voie pour atteindre nos objectifs de l’année 2022 malgré un environnement particulièrement incertain. Forts de notre leadership européen en matière de réseaux très haut débit sur la fibre et la 5G, nos revenus sur le marché grand public ont progressé de 2% au premier trimestre. Nous comptons désormais 11,6 millions de clients convergents en Europe, et plus de la moitié des clients haut débit fixe en France sont connectés à la fibre optique. Ce dernier chiffre représente un jalon historique. C’est un socle solide sur lequel nous continuerons de nous appuyer.“