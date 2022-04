Contrairement à Orange, Free et Bouygues Telecom, SFR ne prévoit pas d’intégrer le WiFi 6E dans ses offres

Alors qu’Orange vient de lancer une Livebox compatible et que Bouygues Telecom entend proposer une nouvelle version de son server supportant le WiFi 6E, SFR considère que s’y pencher n’a pas d’intérêt.

S’il avait été le premier à commercialiser une box WiFi 6 en 2019, l’opérateur au carré rouge n’est pas vraiment convaincu de la nécessité de passer à sa déclinaison plus récente sur ses offres. C’est pourtant par exemple le choix qu’a fait Bouygues Telecom, puisqu’il améliorera son server WiFi 6 pour le rendre compatible avec la nouvelle norme WiFi 6E, Orange pour sa part est passé du WiFi 5 au 6E directement sur ses box, l’opérateur ayant proposé entre temps des répéteurs compatibles WiFi 6.

Free pour sa part est toujours attendu sur cette technologie, puisque son fondateur était le premier à en parler parmi les patrons d’opérateurs. Lors du lancement de la Freebox Pop, il avait annoncé que le WiFi 6E était préféré à son prédécesseur, pour des raisons de stabilité, mais aucune offre n’est encore compatible chez Free.

Du côté de SFR, il est indéniable que l’on assiste à “ une évolution très rapide du Wi-Fi, plus rapide que celle de la fibre. Nous avons une volonté de la suivre, mais il nous a semblé que le Wi-Fi 6E n’apportait pas un incrément suffisant par rapport au Wi-Fi 6 et qu’il pouvait introduire une certaine confusion dans l’esprit des utilisateurs“.

De plus, pour SFR, il est important de trouver un équilibre entre l’accès en fibre optique et la connectivité sans-fil. A son sens, il est inutile d’instaurer un standard WiFi plus performant si le débit sortant de la box reste limité. D’après SFR, la combinaison WiFi 6 et technologie fibre XGS-PON, déployée récemment via l’offre SFR Box 8X, serait un “combo gagnant”. L’opérateur attendra donc la nouvelle norme WiFi 7, dont la finalisation est attendue pour fin 2023 minimum.

