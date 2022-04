FIFA+ : la nouvelle plateforme de streaming gratuite dédiée au football à ne pas louper

La FIFA vient d’annoncer le lancement de FIFA+, une plateforme AVOD créée pour donner l’accès notamment à des matchs de football en direct à travers le monde ainsi qu’à de nombreux autres formats.

Disponible partout à travers le monde, FIFA+ à pour mission “d’étendre et de développer le football à l’échelle mondiale” comme l’a indiqué le président de la FIFA, Gianni Infantino.

La plateforme propose de nombreux formats. D’une part des matchs de football en direct de tous les coins du monde pour un total de plus de 40 000 matchs masculins ou féminins d’ici fin 2022. D’autre part, retrouvez des documentaires, des extraits, des anciens matchs ainsi que des jeux interactifs. comprenant des votes et des quiz. Dès son lancement, FIFA+ sera disponible sur tous les appareils Web et mobiles, et bientôt sur une gamme d’appareils connectés. Il sera disponible en cinq éditions linguistiques (anglais, français, allemand, portugais et espagnol), et six autres langues suivront en juin 2022.

Des matchs en direct et des archives pour les nostalgiques

Concernant les 40 000 matchs en direct par an, ils proviendront de 100 associations membres des six confédérations, dont 11 000 matchs féminins. De plus la plateforme permettra d’offrir une couverture en direct des ligues européennes de haut vol à des compétitions jusque-là non desservies du monde entier dans le football masculin, féminin et junior.

Les archives quant à elles permettront de revoir tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA jamais enregistrés sur caméra, totalisant plus de 2 000 heures de contenu d’archives. Rediffusions complètes des matchs, les temps forts, les buts et les moments magiques dans un seul endroit. L’archive FIFA+ est lancée avec plus de 2 500 vidéos datant des années 1950 jusqu’à la finale de la Coupe du Monde 2018 opposant la France à la Croatie.

Des contenus originaux inédits

Retrouvez des documentaires complets, des docu-séries, des talk-shows et des courts métrages – localisés en 11 langues, racontant des histoires de la base locale aux équipes nationales et aux héros du football passés et présents de plus de 40 pays. Un flux quotidien d’actualités du monde entier sur le football masculin et féminin viendra également compléter et proposer des mises à jour supplémentaires. Tout au long de l’année, les fans pourront également profiter de jeux interactifs comprenant des votes et des quiz.

Voici les contenus originaux à retrouver dès maintenant :