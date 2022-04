Netflix lance une nouvelle fonctionnalité bien utile mais pas partout

Netflix lance une nouvelle fonctionnalité très simple : différencier entre aimer un contenu et l’adorer, avec un nouveau bouton pour apprécier vos contenus.

Une sorte de “super like” débarque sur Netflix. La plateforme de SVOD permet désormais de faire la différence entre une série ou un film que vous avez apprécié et votre coup de coeur absolu avec un bouton “j’adore”, symbolisé par deux pouces levés. La fonctionnalité sera déployée sur téléviseurs, mobiles et navigateurs, annonce le géant américain. Selon nos observations elle n’est pour l’instant pas disponible sur Apple TV 4K ou mobile, mais est bien présente sur navigateur, souvent le premier support bénéficiant des nouveautés proposées par le géant de la SVOD.

L’utilité, outre de faire le tri dans vos programmes est bien sûr d’affiner les recommandations de Netflix pour vous proposer les films correspondant le plus à vos goûts. “L’icône Pouce levé nous indique toujours ce qui vous plaît, et nous continuerons à utiliser ces informations pour vous faire des recommandations. Mais désormais, l’icône Deux pouces levés nous dira ce que vous avez adoré, nous permettant ainsi d’être au plus près de vos envies. Par exemple, si vous avez adoré La Chronique des Bridgerton, la plateforme vous recommandera d’autres films et séries avec les mêmes acteurs, ou d’autres titres produits par Shondaland” détaille la plateforme.

Pour rappel, Netflix est inclus dans sa formule Essentiel pour les abonnés Freebox Delta et One et disponible en option pour tous les abonnés.