Orange augmente le débit de nombreux abonnés Livebox

En marge du lancement de sa Livebox 6, Orange revoit à la hausse le débit maximum descendant et montant pour ses nouveaux et anciens abonnés à l’offre “Livebox Fibre”.

En lançant ce 7 avril sa Livebox 6 dotée du WiFi 6E, Orange élargit sa gamme en affichant désormais trois offres fibre et ADSL, contre deux précédemment. Si tous les regards se portent aujourd’hui sur le nouveau bébé de l’opérateur au prix revu à la hausse, une montée en débit a été effectuée sur son offre la moins chère baptisée “Livebox Fibre”.

Les débits descendants et montants passent à 500 Mbits/s contre 400 Mbits/s jusqu’à présent. Côté tarif, pas de changement, il faudra toujours compter 22,99 €/mois la première année puis 41,99 €/mois, avec un engagement de 12 mois. Cet abonnement comprend la Livebox 5 et un décodeur Ultra HD 4K sur demande nécessitant 40€ de frais d’activation (140 chaînes). A prix égal, la concurrence propose plus de débit (1 Gbit/s ou plus). A noter que les abonnés fibre de Sosh peuvent à présent profiter de la Livebox 5.