Free, SFR, Orange et Bouygues : les internautes se lâchent sur Twitter #207

Aficionados de Twitter, les opérateurs français postent plus vite que leur ombre sur le réseau social. Et les internautes leur rendent bien ! Entre humour, désespoir et parfois satisfaction, voici un zeste du meilleur et du pire des tweets qui ont déferlé sur l’oiseau bleu cette semaine.

Une pratique dérangeante chez les opérateurs dont on ne parle pas assez. Une fidélité de 23 ans pas vraiment récompensée pour cet abonné.

Valable pour tous les gros opérateurs mobiles ou fixes en France. Quelle débilité commerciale, sérieux… https://t.co/rhXJbzIfb0 — Clément Cavadore (@acontios_net) March 20, 2022

Les temps changent chez Netflix. Le leader de la SVoD a désormais la volonté de faire payer le partage de compte. L’amour a un coût.

Le tweet à mal vieilli vraiment https://t.co/G5DuGLGmRy — 👑PETIT LION🦁 (@simbv9541) March 22, 2022

Quand Stéphane Richard, futur ex-PDG d’Orange, joue quelques notes de piano devant les équipes d’Orange Belgique. Et il y a du Angèle dans l’air.

Après une année 2021 très riche, marquée entre autres par l’acquisition de Voo, quel plaisir d’échanger ce matin avec les équipes d’@OrangeBEFR et de partager un instant musical !

Bravo à toutes et à tous, et merci pour ces quelques notes 🎵🎹 Bruxelles je t’aime ! pic.twitter.com/58vhGCVnik — Stéphane Richard (@srichard) March 15, 2022

Quand la connexion de SFR parle d’elle même !

Un autre jour, une autre panne d'internet. Hier SFR m'a appelé pour me demander si j'étais satisfait, mais la connexion a coupé avant que j'ai eu le temps de finir ma réponse… — Fifo Kaswiti (@fifokaswiti) March 16, 2022

Apple ne fournit plus de chargeur mais pourrait travailler sur la qualité de son câble Lightning. Vous l’avez tous vécu, ou presque !