Les nouveaux iPhone sont désormais disponibles à l’achat dans la boutique Free Mobile

Après une brève période de précommande, l’iPhone SE nouvelle génération et les iPhone 13 dans leur nouveau coloris peuvent désormais être achetés directement sur le site de l’opérateur.

Présentés la semaine dernière lors d’une keynote d’Apple et proposés en précommande dans la foulée chez Free Mobile, les nouveaux modèles d’iPhone débarquent enfin directement chez l’opérateur de Xavier Niel. La nouveauté majeure est bien sûr l’arrivée du tout nouvel iPhone SE, actuellement disponible uniquement dans sa version 64 Go avec trois coloris : Midnight, Starlight et le bien connu Product Red.

Pour acquérir cette version allégée et compacte de l’iPhone, compatible 5G, il faudra alors débourser 529€ au comptant. Vous pouvez également opter pour la solution Free Flex, moyennant une première commande de 69€ puis un loyer de 15.99 €/mois pendant 24 mois.

Les iPhone 13 en vert désormais disponibles

Autre nouveauté à destination des personnes voulant le dernier cri, mais avec un côté esthétique et nouveau : l’iPhone 13 et toutes ses déclinaisons (Mini, Pro et Pro Max) sont désormais disponibles dans leur tout nouveau coloris Alpine Green. Le porte étendard de la marque à la pomme bénéficie d’une remise immédiate de 50€, peu importe la version. L’iPhone 13 vert est ainsi proposé, dans sa version initiale à 128 Go, pour 859€ au comptant, ou 279€ à la commande puis 19€99/mois sur 24 mois via la solution de paiement Free Flex. est aussi disponible en version 256 Go à 979€ ou 399€ puis 19€99/mois pendant 2 ans. Le modèle 512 Go est proposé à 1209€, ou 629€ puis 19€99/mois sur 24 mois.

La réduction est également valable pour l’iPhone 13 mini, avec 50€ de remise. Pour la version réduite du flagship, vous pourrez ainsi débourser soit 759€ au comptant, soit 179€ à la commande puis 19.99€/mois pendant 24 mois en utilisant Free Flex.

Pour les abonnés étant en recherche de performances et prêt à mettre la main au portefeuille, l’iPhone 13 Pro est également disponible dans ce coloris vert. Pour la version 128 Go, il faudra compter 1159€, ou 579 à la commande puis 19.99€/mois via Free Flex. Si vous voulez davantage de stockage, la facture grimpe en passant à 1279€ au comptant ou 699€ puis 19.99€/mois.

Enfin, pour ceux qui voient les choses en grand, l’iPhone 13 Pro Max est lui aussi concerné par ce nouveau coloris, mais uniquement proposé dans sa version 128 Go. Comptez alors 1259€ à la commande ou bien 679€ puis 19.99€/mois pendant 24 mois si vous optez pour Free Flex.