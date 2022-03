Free annonce l’ouverture à venir d’une nouvelle boutique dans une ville moyenne

Free ouvrira prochainement une nouvelle boutique à Bergerac dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.

Bientôt un second Free Center dans le département de la Dordogne. Après Périgueux en septembre 2021, l’opérateur annonce aujourd’hui l’ouverture à venir d’une boutique à Bergerac. L’occasion pour lui de lancer les recrutements en vue de former son équipe (manager et conseillers).

Aujourd’hui, Free compte 164 boutiques dans l’Hexagone, la dernière en date a ouvert ses portes le 10 mars à Portet-sur-Garonne en périphérie de Toulouse. Sa stratégie est de renforcer sa présence dans les grandes agglomérations, tout en quadrillant au mieux le territoire via une implantation dans les villes moyennes et dans les centres commerciaux. Son objectif est de passer la barre des 200 Free Centers en 2023. D’autres ouvertures sont prévues prochainement à Montbéliard, Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers.