Free ouvre une quatrième boutique dans la ville rose

Free ouvrira demain sa 164e boutique à Porter-sur-Garonne en périphérie de Toulouse.

Et de quatre. Après la boutique Free rue d’Alsace Lorraine, celle du centre commercial Blagnac et plus récemment Labège 2, l’opérateur de Xavier Niel renforce une nouvelle fois sa présence à Toulouse, quatrième ville de France. Dès le 11 mars, au sein du centre commercial Portet, à Portet-sur-Garonne, l‘équipe de l’opérateur accueillera abonnés et prospects afin de les conseiller et leur présenter les offres Freebox et Mobile les plus adaptées.

Récemment, Free a étoffé un peu plus le maillage de son réseau de boutiques avec une ouverture à Drancy et Mont-de-Marsan. D’autres implantations de Free Centers sont prévues prochainement à Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Free s’est donné pour objectif de passer le seuil des 200 boutiques en 2023.