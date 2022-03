Free : une nouvelle boutique mystère ne le sera bientôt plus grâce à vous

Une petite partie de Scrabble afin de dénicher la ville qui accueillera “bientôt” une nouvelle boutique Free ?

Renforcement de sa présence dans les grandes agglomérations, quadrillage judicieux du territoire en privilégiant les ouvertures dans les villes moyennes ou dans les centres commerciaux, telle est la stratégie de Free depuis 2 ans. Mois après mois, l’opérateur enchaîne les inaugurations de Free Centers, lesquels proposent depuis l’été dernier d’acheter directement son smartphone.

Aujourd’hui, son réseau de distribution est composé de 164 boutiques dans l’Hexagone et de plus de 1500 bornes automatiques. Dans une volonté d’être au plus proche de ses abonnés et prospects, Free prévoit prochainement d’ouvrir de nouvelles échoppes à Montbéliard, Arras, Saint-Étienne, Quimper, Saint-Malo, et Nevers. Et c’est pas tout puisqu’un Free Center, mystère pour le moment, ouvrira prochainement ses portes quelque part en France. Comme à l’accoutumée, l’opérateur souhaite faire travailler les méninges de ses followers en amont sur Twitter. A chaque annonce, une énigme, et cette fois il s’agit une partie de Scrabble. Il suffit de remettre les lettres dans l’ordre. A vous de jouer.