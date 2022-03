Free donne une astuce pour maximiser vos chances d’être éligible à sa fibre

Free conseille à ses abonnés d’être sûr que leur adresse est facilement trouvable, en les invitant à se rendre sur une plateforme bien pratique.

Pour que votre adresse soit éligible à la fibre, encore faut-il qu’elle soit bien référencée. Si le déploiement FttH se fait rapidement avec 5.6 millions de nouvelles lignes en 2021, il reste encore à savoir si vous êtes bel et bien éligible chez un autre opérateur. Pour cela, Free vous conseille de vérifier si votre adresse est bien inscrite dans la Base Adresse Nationale (BAN).

Si vous voulez augmenter vos chances d’être éligible à la fibre @FREE, assurez-vous que votre adresse a bien été saisie et certifiée, par votre commune, dans la base adresse locale, sur le site https://t.co/GGtPSrV8RE #BAN #BaseAdresseLocale https://t.co/q6K4qNv6bZ — Free-Pays de la Loire (@Free_PaysLoire) March 16, 2022

Cette plateforme officielle, dont le pilotage est assuré par la Direction Interministérielle du Numérique (DINUM), est accessible depuis le site web adresse.data.gouv.fr et regroupe les adresses saisies et certifiées par de nombreuses communes en France. L’objectif étant de réunir l’ensemble des adresses pour les mettre à disposition de toutes les entreprises pouvant en avoir besoin. 25 millions d’adresses sont actuellement enregistrées mais il est possible qu’un logement en particulier n’y soit pas répertorié. A titre d’exemple : dans une même rue, plusieurs numéros peuvent être enregistrés mais certains peuvent manquer à l’appel.

Vous pouvez ainsi directement effectuer une recherche pour s’assurer que votre adresse soit enregistrée via une barre dédiée depuis la page d’accueil. Si elle n’est pas inscrite dans cette base, que faire ? S’il n’est pas possible à l’heure actuelle de saisir sa propre adresse, le site invite ceux concernés à se tourner vers leur commune, notamment pour qu’elle puisse créer une base adresse locale pour faciliter l’intégration de celles-ci au sein de la base nationale, ou la compléter si elle est déjà existante.