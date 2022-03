La Freebox élue meilleure box de l’année

La Freebox a été plébiscitée par les consommateurs est remporte le trophée Meilleure Marque dans la catégorie BoxTV pour l’année 2022.

Un trophée à mettre sur l’étagère dans le siège d’Iliad. En 2021, l’organisation en charge du “Trophée Meilleure Chaîne de Magasins” a lancé une nouvelle initiative proposant une récompense dédiée aux entreprises en dehors de la grande distribution. Intitulé “Trophée meilleure marque”, ce concours distingue les fabricants dans 21 catégories et la Freebox est la lauréate du prix dans la section “BoxTV” pour l’année 2022.

Sans préciser si un modèle en particulier est concerné, l’organisation indique que la satisfaction globale des consommateurs interrogés pour établir le classement est de 8.62/10, une note assez honorable donc. C’est en effet un concours basé sur la participation des consommateurs, devant répondre à plusieurs questions pour enfin voter pour une marque. Des centaines de marques ont concourue, chacune dans son domaine, pour obtenir le label “Trophée Meilleure Marque” et l’arborer pendant un an sur son site web par exemple.

“Les logos peuvent rassurer les consommateurs en apportant une caution extérieure quant à la qualité des produits, des contrôles exercés, du sourcing responsable et des bonnes pratiques de fabrication, le tout dans le respect de l’environnement, de l’Homme et de l’animal. Selon une étude réalisée par Quantitude et publiée par LSA en juin 2020, 66% des consommateurs sont attentifs aux labels ” expliquent les organisateurs du concours. Un gage de confiance pour les lauréats. A titre d’information, dans le domaine de l’électronique et de l’électrique, Samsung a pour sa part remporté la première place dans deux catégories : Smartphone et Téléviseurs.