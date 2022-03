Freebox Pop, mini 4K et Apple TV : en approche, une nouvelle chaîne gratuite va ravir les fans d’une franchise culte

Pluto TV annonce le lancement courant mars d’une nouvelle chaîne baptisée “Pluto TV Star Trek”. Les fans pourront voir durant un mois la saison 4 de Star Trek Discovery gratuitement.

Présente dans près d’une trentaine de pays, la plateforme AVOD Pluto TV revendique plus de 54 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde. En France, son objectif est de rencontrer le même succès avec une kyrielle de chaînes thématiques, “organisées et uniques”. Aujourd’hui, la plateforme gratuite et financée par la publicité de ViacomCBS , propose plus de 80 chaînes et près de 1 000 films et séries sur tous les supports (smartphone, tablette, ordinateurs, players TV Android comme la Freebox Pop et mini 4K ou encore l’Apple TV).

En mars, Pluto TV va continuer d’étoffer son catalogue en intégrant une nouvelle chaîne “Pluto TV Star Trek”, dédiée à la franchise culte de science-fiction. A cette occasion, toute la saison 4 de Star Trek Discovery lancée en novembre 2021, sera diffusée pendant 1 mois. Une très bonne nouvelle pour les fans, déçus de voir cette série quitter le catalogue de Netflix il y a quatre mois et ce quelques jours avant le lancement de la nouvelle saison. L’accord entre ViacomCBS et le leader de la SVoD a pris fin sans être renouvelé.